رئيس نقابة الحافلات : سنقدِّم مذكرة مستعجلة لـ”البرهان”





تعتزم نقابة سائقي حافلات بحري، تسليم مذكرة مستعجلة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووالي ولاية الخرطوم ووزيري المالية والنقل، بشأن وضع حلول عاجلة لمعالجة أزمة قطاع المواصلات.

وكشف رئيس النقابة صلاح محمود لـ(الحراك) عن تذمر وغضب واستياء شديد وسط سائقي الحافلات، عازياً ذلك بسبب زيادة رسوم المخالفات المرورية لـ(400%) بجانب إغلاق مواقف الحافلات بالمحطة الوسطى بالفريشة وستات الشاي والأطعمة.

وقال محمود عندما استفسرنا المرور عن أسباب زيادة المخالفات، ردت بأن الخطوة تمت من قبل وزارة المالية.

وهدد صلاح بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل حال فشلت السلطات العليا في الدولة في تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في إزالة الفريشين وبائعات الشاي والطعام من مواقف المواصلات؛ لجهة إنهم يتسببون في إعاقة حركة سير المركبات، فضلاً عن تخفيض رسوم المخالفات المرورية.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي