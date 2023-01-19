الارصاد: إرتفاع طفيف في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا طفيفا في معظم أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة كما توقعت وحدة الإنذار إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر وأجزاء متفرقة من أواسط وغرب البلاد. وتنبأت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية في نشرتها اليومية الخميس بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من ولاية البحر الأحمر وأجزاء متفرقة من أواسط وغرب البلاد. ومن أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا ويمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد.

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