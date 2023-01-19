جبريل إبراهيم :اتفاق جوبا افضل إتفاق وقع في تاريخ السودان





قطع الدكتورجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية بأن اتفاق السلام الذي وقع بمدينه جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بين أطراف العملية السلمية والحكومة يعد من أفضل الاتفاقيات التي وقعت في السودان خلال سبعة عقود.

وجدد د. جبريل خلال مخاطبته اليوم بمدينه نيالا جماهير ولاية جنوب دارفور بعدم العودة للحرب مرة أخرى مؤكدا ان هناك أطراف ظلت تعارض اتفاق جوبا للسلام منذ اليوم الأول وهو امر غير مقبول، مشيرا الي ان التأخير في تنفيذ بنود سلام جوبا يعود إلى بعض العقبات خاصة عدم الاتفاق السياسي مؤكدا ان تنفيذ سلام جوبا أمر لابد منه.

وطالب جبريل المجتمعات المحلية بالعمل على تحقيق المصالحات لأنهم أصحاب نفوذ كبير، وأن الحكومة والمجتمع وقادة الإدارات الأهلية وغيرها من المكونات يقع عليها عبء كبير في تحقيق الاستقرار، مترحما على الذين كانوا ضحية للصراعات مؤخرا بولاية جنوب دارفور.

وتشير(سونا) الي أن دكتورجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانيه وزير المالية بدأ زيارة الي ولاية جنوب دارفوراليوم و ستستمرلمدة يومين يقف خلالها على الأوضاع بالولاية بالاضافه إلى تفقد قوات حماية المدنيين إضافة الى عقد لقاءات متنوعة. ويرافق وزير المالية وفد رفيع المستوى ضم وزيرالرعاية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت وعدد من قيادات حركة العدل والمساواة السودانيه منهم الفريق سليمان صندل وعبد العزيزعشر ووزير الصحة بحكومة اقليم دارفور بابكر حمدين وعدد من القيادات.

وكالة سونا