إيقاف المخالفات المرورية في الخرطوم





دعوة جديدة لأصحاب المركبات بضرورة التوجه لمراكز الترخيص لتلقي الخدمة وتكملة الإجراءات الخاصة بمركباتهم.

أعلنت دائرة مرور الخرطوم، عن ترخيص مركبات النقل العام يومي الجمعة والسبت وإيقاف المخالفات المرورية حتى نهاية يناير الجاري، لتمكين أصحاب المركبات من تكملة إجراءاتهم المرورية.

وقال مدير دائرة مرور الخرطوم، أمير عبد المنعم فضل، بحسب إعلام المرور، إنّ إدارته جاهزة لتحقيق السلامة المرورية للمواطنين بطرق وشوارع الولاية من خلال التأكّد من سلامة المركبات وجاهزيتها وصلاحيتها للسير بكافة الخطوط.

وأضاف” جاهزون لترخيص كافة مركبات النقل العام بالولاية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من السابعة صباحًا وحتي الثانية ظهرًا عبر أماكن الترخيص( أبوآدم ، جبرة، أمدرمان الثورة ، شرق النيل ، أمبدة) بجانب إيقاف المخالفات المرورية بالولاية.

باج نيوز