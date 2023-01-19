إعتماد الجمعيات التعاونية بولاية الخرطوم كمنفذ رئيسي لتخفيف أعباء المعيشة





إعتمدت حكومة ولاية الخرطوم الجمعيات التعاونية كمنفذ رئيسي لتوزيع سلع تخفيف أعباء المعيشة من المنتج مباشرة للمستهلك دون وسطاء.

ووجه والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة الإدارة العامة للتعاون بإجراء حصر شامل للجمعيات التعاونية العاملة منها والمتوقفة وتصنيفها حسب النشاط (تجارية أو زراعية أو غيرها) ورفع تقرير بها خلال أسبوع واحد تمهيداً لدعوة جميع الجمعيات لملتقى جامع لمناقشة أوضاعها والمشكلات التي تواجهها والإتفاق على خارطة طريق لأحياء الجمعيات التعاونية للقيام بدورها الأساسي في توفير السلع للمواطن.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها والي الخرطوم اليوم لمقر الإدارة العامة للتعاون بحضور مدير عام وزارة الصناعة والتجارة أمين أبو البنات، وطالب الوالي الوزارة بإحكام التنسيق بين كل مكوناتها لإنفاذ خطة الولاية للعام 2023 كما تعهد الوالي بتوفير معينات العمل للأداة العامة للتعاون.

وكالة سونا