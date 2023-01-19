تواصل إجتماعات لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الإطاري





تواصلت اليوم إجتماعات لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الإتفاق الاطاري والآلية الثلاثية لإكمال النقاش حول القضايا الأربع المتبقية في المرحلة النهائية للعملية السياسية. وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية مهندس خالد عمر يوسف في تصريح له إن الاجتماع استمع إلى تصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان، حيث تمت إجازة الخطة العامة بأن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسير أعمال الفعاليتين، بما فيها ضمان أوسع مشاركة ممكنة لأصحاب المصلحة ومن قوى ثورة ديسمبر المجيدة، على أن تبدأ اليوم الخطوات التحضيرية لبداية إنعقادها قبل نهاية شهر يناير الجاري. وأضاف خالد أن الإجتماع شدد على أن هدف الفعاليتين هو تعزيز عملية تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه، ووضع الأسس الصحيحة لمعالجة قضايا شرق السودان بما يحقق إستقرار الإقليم وشمول الحل وإنصاف مواطنيه وإزالة كافة أشكال التهميش عنه. وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية أن اللجان المعنية بالتحضير والترتيب ستواصل عملها إعتباراً من اليوم، وستشرك الرأي العام في كل الخطوات المقبلة ، ويجدر بالذكر أن كل أطراف الاتفاق الاطاري مصممة على بلوغ إتفاق سياسي نهائي بمشاركة كل الأطراف المتفق عليها في أسرع فرصة ممكنة، بما يعجل بإزالة كل مسببات معاناة شعبنا التي تطاول أمدها.

وكالة سونا