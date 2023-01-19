توجيهاتٌ صارِمَة للبناء بالخرطوم





عقد والي الخرطوم إجتماعاً عاجلاً مع مدير عام وزارة التخطيط العمراني ، ومسجّل اتحادات ملاّك الشّقق والطبقات ومدير عام هيئة الصرف الصحي ، وممثّل إدارة المباني بالوزارة، و رئيس إتحاد ملاّك وأصحاب الشقق.

وبحث الاجتماعُ تَفَشِّي ظاهرة مخالفات المباني متعدّدة الطوابق ، بجانب مخالفات المحلاّت الخِدميّة المطلّة على الشوارع الرئيسية.

وأصدر الإجتماع عدداً من التوجيهات الصارمة على رأسها تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء تبدأ من الحصول على تصريح المباني، ومتابعة المبنى في كل مراحله للتأكد من تطبيق الاشتراطات التعميرية المصدّق عليها بما فيها سلالم الطوارئ، ومعدّات الإطفاء، وتصديقات الدّفاع المدني، وذلك من خلال حملات تفتيشية لكل أحياء الخرطوم.

و أقرّ الاجتماع ضرورة متابعة المبنى بعد التشغيل حتى لا تقع مخالفات في مرحلة لاحقة بتعديل المبنى بإضافة طوابق غير مصدَّق بها.

ودعا الاجتماع وفق اليوم التالي كلَّ مشترٍ الشققَ التأكُّد قبل الشراء أن العمارة تمتلك شهادة بحث سارية، وشهادة إكمال المباني، وعلى مسجّل إتحادات الشقق تنظيم إدارة المرافق المشتركة في المبنى الواحد مثل المصاعد والسلالم والمواقف بتحديد المسؤوليات حتى لا يقع إهمال يتضرّر منه المبنى.

وأكد والي الخرطوم محمد عثمان حمزة، الحاجَةَ إلى مزيد من الخبرات والتدريب على كيفية إدارة المباني متعدّدة الطوابق خاصّة الأجزاء المشتركة، ورحّب بمبادرة مسجّل الإتحادات بعقد ورشة مع المطوّرين العقاريّين باعتبارهم الجهة التي تنفّذ وتمتلك المباني متعدّدة الطوابق بغرض الاتفاق على ضوابط لإدارة الأجزاء المشتركة.

يُشار الى أن الإجتماع عُقِد بعد أن كَثُرت في الآونة الأخيرة ظاهرةُ مخالفة تصديقات المباني في الأبراج متعدّدة الطوابق ممّا أدي لظهور مشكلات ألقت بظلالٍ سالبةٍ على سكّان تلك الأبراج.

الخرطوم ( كوش نيوز)