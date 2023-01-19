نساء السعودية يفضلن الزواج من الرجال الأجانب وخاصة أصحاب هذه الجنسية التي صدمت الجميع !!





في الفتره الاخير انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تناولت رغبة النساء السعوديات بالزواج من الرجال الأجانب، واوضحت التقارير بحسب موقع اليمن الان أن الرجال المصريين على رأس القائمة المفضلة للنساء السعوديات، حيث صرحت زهرة المعبي الحاصلة على الدكتوراة في الصحة النفسية والأسرية أنها تدعم بشكل كامل زواج النساء السعوديات من أصحاب الجنسيات الأخرى من الأجانب، مثل المصريين واللبنانيين، وذلك بعد صدور الأنظمة المختلفة التي تدعم المرأة السعودية في حال طلاقها من الأجنبي.

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