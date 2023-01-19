تقول شيئاً ما عنك.. هذا ما يخبره تناولك للقهوة السادة عن شخصيتك





بغض النظر عن نوع القهوة التي تشربها، فإنها تقول شيئاً غير مباشر عن شخصيتك وفقاً لعلماء النفس. لذلك إذا كنت من محبي القهوة السوداء فهذا ما تخبره بك عن شخصيتك:

– شخصية قوية وطموحة تسعى إلى النجاح خاصة في حياته المهنية والاجتماعية.

– تحب السيطرة، واتخاذ قرارات صعبة.

– تعمل تحت الضغط، وتبتعد عن الانهيارات أو التوتر أو الإرهاق.

– شخصية أنانية إلى حد ما، وربما تصل إلى حد النرجسية وحب الذات.

– لا تفكر إلا بنفسها وذاتها ومصالحها الخاصة وهو ما يجعلها تتفوق في حياتها المهنية.

– شخصية قيادية وذكية وواسعة الحيلة تعرف ما تريده من الآخرين.

– واضحة بشأن أهدافها، وتعمل وفقاً لجدول زمني محدد.

– مصدر ثقة للآخرين، حيث يلجأ إليها الجميع في كثير من الأحيان للحصول على المساعدة والمشورة، خاصة أنها تتمتع بوضع ائتماني وتحفظ الأسرار عن الأصدقاء والصديقات.

– شخصبة تستطيع تحمل الصعوبات إلى أقصى حد ولن تلين أو تستسلم بسهولة.

– شخصية ترفض الفشل في أي مجال ، خاصة عندما تضع نصب عينيها. على هدف محدد لتحقيقه.

الامارات نيوز