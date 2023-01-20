



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 20 يناير 2023م

صحيفة الصيحة

وزير المالية يطالب المعلّمين بعدم القلق تّجاه مستحقاتهم.

تفريغ شحنة السُّكر التالف بموافقة من مجلس الوزراء.

جبريل: تفاهمات مع قادة الجيش لإنتاج اتّفاق يعالج عيوب”الإطاري”.

تعديل في التقويم الدراسي بالخرطوم.

الثروة الحيوانية تشيد بجهود شركات الأدوية البيطرية

صحيفة الانتباهة

جبريل: تفاهمات مع قادة الجيش على إنتاج اتّفاق جديد.

مجهولون يفضون ندوة لـ”أردول” بـ”البمبان”.

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة عن مداهمة سوق”علنية” للمخدّرات.

مقتل 991 شخصًا ونزوح 310 آلاف بسبب العنف في 2022.

إجازة”الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب” بصورته النهائية

صحيفة أخبار اليوم

“قمة أخوية” فى ألامارات بمشاركة قادة قطر والبحرين وعُمان ومصر والأردن

قطر تستضيف المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف الدولية 23 يناير

ال محمود : صندوق قطر السيادي يدعم رؤية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في السياسات التي ينتهجها في “تويتر

صحيفة النيل الدولية

عدد رياضي الجمعة والسبت

السودان يخسر امام غانا بثلاثية في بطولة الشان بالجزائر

لاعب برازيلي يجتاز كشف المريخ الطبي

مهرجان أهداف.. ميسي يهزم رونالدو في كأس موسم الرياض

العراق بطلا لكأس الخليج بسيناريو جنوني ضد عمان

السودان يتأخر بثلاثة أهداف مقابل هدف امام غانا

صحيفة السوداني

اجتماعات لقادة «السيادي» بجبريل ومناوي لإقناعهم بلحاق العملية السياسية

رئيس الحركة الشعبية خميس جلاب لـ(السوداني): الإعلان السياسي وُقع في الغرف المظلمة وعلى السطح وضع الإطاري

توقعات بإنتاج أكثر من 80 ألف طن من الصمغ في السودان

لجنة أطباء السودان تعلن رفضها للزيادات في رسوم نواب الاختصاصيين

محمد الفكي : أديب “ألد أعداء” لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

فولكر: تصريح الحلو يثبت النظرة الإيجابية والمتفائلة للعملية السياسية

“قحت”: الخلاف بين “الجذريين” و”مجموعة الإطاري” ينحصر في “الوسائل المستخدمة”.