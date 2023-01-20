هل حُرم السودان من هدف صحيح في أمم أفريقيا للمحليين؟ الشريف يوضح





كشف الشريف عن رأيه بما حدث في لقاء السودان وغانا (العربي الجديد/موقع الاتحاد الأفريقي)

شهدت المواجهة التي انتصر فيها منتخب غانا على منتخب السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أفريقيا للمحليين المقامة حالياً في الجزائر، حالة تحكيمية أثارت جدل الجماهير الرياضية.

وقبل نهاية المواجهة، سجل منتخب السودان هدفاً في شباك منتخب غانا، لكن حكم المواجهة قام بإلغائه، بسبب وجود مخالفة على محمد عبد الرحمن الغربال، قائد منتخب “صقور الجديان”، الذين احتجوا على هذا القرار، حين كانت النتيجة 2-1 لصالح غانا.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ”العربي الجديد”، جمال الشريف، رأيه حول ما حدث بقوله: “قام مدافع غانا دينس كورساه، الذي يحمل القميص رقم 9، بإعادة الكرة بشكل خاطئ إلى عمق منطقة الجزاء الخاصة بفريقه، ليتحرك مهاجم منتخب السودان إليها”.

وتابع: “في هذه اللحظة، تحرك سولومن أدوماكو، قلب دفاع منتخب غانا ويحمل القميص رقم 4، إلى اليسار باتجاه مهاجم السودان، ومد قدمه وساقه اليسرى، ليصطدم أسفل قدمه بوجه القدم اليمنى للغربال، وحصل التلامس بينهما”.

واختتم جمال الشريف حديثه: “لا يوجد خطأ على محمد عبد الرحمن الغربال، قائد منتخب السودان، والمخالفة على مدافع منتخب غانا، وبالتالي، قرار عدم احتساب الهدف لصالح منتخب السودان كان خاطئاً”.

هدف السودان الملغي ضد غانا

ما رايكم بقرار الحكم ؟؟ pic.twitter.com/izPqKwxamg — فوتبول لايف (@footballlive200) January 19, 2023

العربي الجديد