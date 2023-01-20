“الكاتشاب” ينقذ حياة رجل تاه في البحر الكاريبي لمدة 24 يوما





أعلنت السلطات البحرية في كولومبيا أن عناصر من قواتها الإغاثية تمكنت من إنقاذ رجل تاه في البحر الكاريبي لـمدة 24 يومًا لم يتناول خلالها سوى “الكاتشاب”.

وقال إلفيس فرنسوا الذي ينحدر من جمهورية الدومينيكان والبالغ 47 عامًا، في مقطع فيديو نشرته البحرية الكولومبية “لم يكن بحوزتي أي مأكولات سوى عبوة من الكاتشاب ومسحوق الثوم ومكعبات من المرق، فخلطت كل هذه المكونات مع الماء وتناولتها طيلة 24 يومًا، لكي أستطيع البقاء على قيد الحياة”.

وكتب الناجي كلمة “ساعدوني” (help) على زورقه الشراعي الذي عثُر عليه على متنه على بعد 220 كيلومترًا شمال غرب (بويرتو بوليفار) في مقاطعة (لاغواخيرا) في شمال البلاد.

وقال فرنسوا “رصدت طائرة في السماء بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني، وبدأت في إرسال إشارات لها من خلال انعكاس أشعة الشمس على مرآة كانت بحوزتي، وعندما رأيتها تمرّ مرتين أدركت أن مَن في داخلها رأوني”، وحضر عناصر البحرية الكولومبية فورًا لإنقاذه بمساعدة إحدى السفن التجارية.

وأشار بيان للبحرية الكولومبية إلى أن الرجل المقيم في جمهورية الدومينيكان تاه في البحر، وهو يقوم بتصليح مركب شراعي أمام أحد الموانئ في جزيرة سانت-مارتن الواقعة شمال شرق جزر الأنتيل، بسبب سوء الأحوال الجوية في ذلك اليوم.

وأضاف البيان أن “الرجل الذي لا يعرف شيئًا عن الملاحة البحرية، فُقد وتاه في البحر، وباءت جهوده في التعامل مع المركبة ومعداتها بالفشل”.

وحاول فرنسوا مرات عدة الاتصال بهيئة الطوارئ إلا أنّه لم يفلح في ذلك بسبب الضعف في شبكة الاتصالات.

وقال “ما كان بوسعي أن أفعل شيئًا سوى الجلوس والانتظار لمدة 24 يومًا بعيدًا عن اليابسة وبمفردي. لم أكن أعرف حتى ما عليّ فعله أو في أي نقطة أنا موجود. كان الأمر صعبًا وفقدت الأمل أحيانًا فيما كنت أفكّر في عائلتي”.

وأُحيل الرجل إلى دائرة الهجرة الكولومبية لتنظيم عودته إلى جمهورية الدومينيكان.

الجزيرة مباشر