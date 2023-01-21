اجتماع مرتقب لتسوية خلافات “الاتفاق الإطاري”





كشفت مصادر في الخرطوم، عن اجتماع مرتقب بين قوى سودانية لتجاوز الخلافات بشأن “الاتفاق الإطاري”، وسط توقعات، من مراقبين، بالتوصل إلى تسوية شاملة لهذه الخلافات، وحدوث “اختراقات كبيرة” في “المدى القريب”.. ونقلت قناة “الشرق للأخبار” عن مصادر متطابقة، ان لقاء مرتقبا يجمع بين “الحرية والتغيير المجلس المركزي” و”مجموعة التوافق الوطني” بدعوة من رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان لتجاوز الخلافات بين الفرقاء.

وسادت مؤخراً حالة من التفاؤل بكسر الجمود والتوصل لتسوية شاملة، لا سيما بعد إعلان الوساطة الدولية رغبة أطراف ممانعة في الالتحاق بالاتفاق الإطاري. وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان “يونتامس” فولكر بيرتس، الثلاثاء، أنَّ قبول الاتفاق الإطاري “يتزايد أكثر فأكثر”، موضحاً أنَّ “عدداً متزايداً من القوى السياسية والمدنية اتصلت بنا خلال الأسابيع الأخيرة وقالت إنها ستوقع على هذا الاتفاق”.

صحيفة الجريدة