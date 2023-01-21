بـسبب “150” ألف دولار .. بكري المدينة يشكو المريخ لاتحاد الكرة





تحصلت (المصادر) من مصادرها الخاصة والموثوقة أن مهاجم المريخ بكري عبد القادر (المدينة) المشطوب من كشوفات النادي في الفترة الحالية للانتقالات تواصل مع قادة الاتحاد السوداني لكرة القدم مستفسراً عن متأخراته بطرف المريخ الذي أخلى خانته مؤخراً، ولكنه تفاجأ برد من الاتحاد يكشف أن الإدارة في المريخ لم تضع المبلغ المطلوب بالاتحاد، في حين أنه لم يتسلمه بنفسه منها.

أكد مصدر موثوق من اللاعب بكري عبد القادر (المدينة) فضِّل حجب ذكر اسمه لـ”الصيحة” أن (المدينة) توجه رسمياً إلى مقاضاة المريخ أولاً في الاتحاد السوداني لكرة القدم،ولجنة اللاعبين قبل أن يرفع الملف إلى مستويات عليا أن لم يحصل على كامل استحقاقاته بطرف نادي المريخ، والتي تبلغ قيمتها “150” ألف دولار، كستحقاقات مالية له على النادي.

صحيفة الصيحة