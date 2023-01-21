عائشة موسى: العملية السياسية مسرحية “مملة” لن تنجح





شبهت عضو المجلس السيادي “السابق” عائشة موسى العملية السياسية بأنها سيناريو لمسرحية مٌملة لم ينجح الممثلون في العرض الأول فشرعوا في محاولة ثالثة او ربما رابعة فانصرف عنهم المتفرجون ،وقالت ان العملية السياسية الحالية لن تنجح إلا باستبدال الأبطال الذين شاخوا وهم على كواليس البروفات. وقالت في تصريح مقتضب لـ( الحراك) : ليت القائمين بأمر العملية السياسية يستعينون بالأبطال الحقيقيين المرابضين بشوارع المدن والقرى ينتظرون الضوء الأخضر لتقديم العرض الجديد نحو التغيير.

الخرطوم ــــ ايمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي