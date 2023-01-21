تعدد الرسوم على صادر المواشي يؤثر على المنافسة عالمياً





أكد دكتورحسن التوم وكيل وزارة الثروة الحيوانية على أن تعدد الرسوم على صادر الماشية الحية من الضأن والأبقاروالإبل يؤثرعلى المنافسة في السوق العالمي ويؤدي إلى إرتفاع الأسعار محلياً.

وقال وكيل الوزارة لسونا إن الرسوم تشمل الزكاة والتأمين ورسوم طريق وسوق ورسوم ولائية، مشيراً إلى أن سعر الرأس من الماشية أكثر من ١٠٠دولار لا يستطيع السودان أن ينافس عالمياً، مطالباً الحكومة بتخفيض الرسوم وينساب الصادر ويكون بأسعار معقولة.

وقال د. حسن إنه تم عقد إجتماع مع اللجنة الإقتصادية في هذا الأمر، منوهاً إلى أنهم بصدد عقد إجتماع مع وزارة المالية، مؤكداً أن الوزارة لا تستطيع تخفيض الرسوم.

من جانبه طالب المصدر بشير عشي بتخفيض الرسوم واصفاً بأنها السبب الرئيسي لعدم المنافسة عالمياً، وقال نحن المصدرين كنا نصدر ما بين ٢-٣ ملايين رأس من المواشي في العام وأكثرها تذهب للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والآن مليون فقط بسبب الرسوم المتعددة والكثيرة. وأشار إلى أن هناك رسوم ولائية ورسوم من الشركة الصينية في الميناء دون تقديم أي خدمات، مؤكداً على أن الرسوم أدت إلى عدم إنسياب الصادر وإعاقته.

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