اتّفاق بين”الأمة القومي” و”الحلو” يؤمنّ على 7 نقاط





وفد حزب الأمة القومي، أطّلع على موقف الحركة الشعبية الداعي لبناء دولة تقوم على”فصل الدِّين عن الدَّولة“.

كشف حزب الأمة القومي، عن التوصّل إلى تفاهمات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، لحلّ الأزمة السودانية بما يضمن وحدة واستقرار البلاد.

جاء ذلك في بيانٍ مُشترك بين حزب الأمة القومي والحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وجمع لقاء بين الحركة الشعبية لتحرير السودان، مع وفد قيادي من حزب الأمة القومي بقيادة الصديق الصادق المهدي، في عاصمة جنوب السودان.

واتّفق الطرفان بحسب البيان، على الديمقراطية المستدامة واللا مركزية، إصلاح القطاع الأمني والعسكري، التنوُّع التَّاريخي والتنوُّع المُعاصر وتعزيزه، اللا مركزية المالية، العدالة الإنتقالية والمُحاسبة وضرورة عدم الإفلات من العقاب، ضرورة إنهاء التَّمكين وتفكيكه في كافة مؤسَّسات الدَّولة وبناء دولة الوطن، وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية.

وأمنّ حزب الأمة القومي والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، على مواصلة الحوار مستقبلاً لإكمال التفاهُهمات التي بدأت بينهما.

باج نيوز