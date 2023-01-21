دقلو يدعو مواطني الشرق للوحدة ونبذ القبلية والجهوية





دعا الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد قوات الدعم السريع مواطني شرق السودان للوحدة والتكاتف ونبذ العنصرية والقبلية والابتعاد عن التناحر بين القبائل والعمل جميعا من آجل مصلحة الشرق ومصلحة السودان .

وطالب أهل شرق السودان بنبذ المخربين والمفتنين، وأن يكونوا يداً واحدة، مؤكداً أن مواطني الشرق جميعاً في مرتبة واحدة، (ليس هناك تحدي لقبيلة على قبيلة أخرى، وأنهم جميعاً عرفوا بالوفاء والكرم والشهامة) وأضاف (ما عايزين مشاكل عايزنكم كتلة واحدة ) ، داعياً أهل الشرق إلى استغلال قوتهم الاجتماعية والقبلية، في تنمية واستقرار شرق السودان .

وحيا دقلو خلال مخاطبته الحشد الجماهيري لتأبين العمدة احمد عطية ورفاقه الميامين مواطني مدينة ود شريفى بمحلية ريفي كسلا مترحما على ارواح الشهداء ومقدما خالص التعازي للاسر المكلومة ولقبيلة البني عامر ولجميع آهل شرق السودان على فقدهم الجلل سائلا الله ان يتقبلهم قبولا حسنا ويدخلهم الجنة مع الصديقين والشهداء.

وقال دقلو ان هذة الزيارة اجتماعية إلا انه تفاجأ بهذه الحشود واستطرد قائلا “أن الفقيد يستحق مثل هذه الحشود وهو خير دليل على مكانتة وما ظل يقدمه من عمل اجتماعي لمجتمع كسلا والسعي من اجل مصالح آهله”.

وعدد دقلو مآثر الفقيد قائلا “عرفناه رجل وفاق ورجل كريم وذو اخلاق..عرفناه في الشدة.. كان وفيا، وحليما، لم نرى منه إلا الخير والكلام الطيب” .

وجدد دقلو التاكيد بان العمل في انشاء المدرسة التي تبرع بها صدقة جارية لروح الفقيد سيبدأ مطلع الشهرالقادم بجانب انشاء، دونكي داخل المدرسة .

من جانبه قال والي كسلا خوجلي حمد، إن العمدة عقبة كان مستودعاً للحكمة محباً للخير والسلام، مشيراً إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة للولاية للمشاركة وتشريف تأبينه، تأكيد على مكانة الرجل كأحد رجال الإدارة الأهلية العقلاء .

بدوره عبّر ناظر عموم البني عامر، إبراهيم دقلل، عن شكره وامتنانه لزيارة الفريق أول دقلو، التي قال إنها تكريم لهم ولابنهم الفقيد، مؤكداً أنهم يدعمون استقرار السودان ووحدة شعبه وأرضه .

إلى ذلك أعرب ممثل أسرة الفقيد، العمدة محمد أحمد حامد عقبة، عن تقديره لموقف نائب رئيس مجلس السيادة، بحضوره تأبين عميد أسرتهم متعهداً بالسير على طريق والده ، والقيام بالأعمال التي كان يؤديها كافة وقيادته أهله بالحكمة والعدل، مطالباً أهل شرق السودان، بالوحدة والتماسك والحفاظ على السلام .

في السياق أكد عضو اللجنة المنظمة للتأبين، مختار حسين، أنهم مع وحدة أهل السودان ومع كل ما يحفظ أمنه واستقراره، وأضاف بالقول ( نحن مجتمع واحد ومتنوع) موضحاً أنهم دعاة وحدة وتعايش سلمي .

وتشير (سونا) الى ان حفل التابين شرفه بالحضور الى جانب الحشود الجماهيرية حكومة ولاية كسلا ولجنتها الامنية ورجالات الإدارة الاهلية و الطرق الصوفية بجانب ممثلين للمجلس الاعلى للادارة الاهلية في السودان برئاسة السلطان صديق ودعة.

وكالة سونا