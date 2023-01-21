الزعيم يدشن مُبادرة (نخلي بالنا من أولادنا).. المريخ السوداني يحارب المخدرات





دشّن نادي المريخ السوداني، مبادرة (نخلي بالنا من اولادنا)، وأعلن محاربته للمخدرات.

وقال رئيس نادي المريخ أيمن مبارك، كمبادرة يتبناها المريخ الزعيم بالكامل في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الشعب السوداني.

واحتفل أبو جيبين ظهر اليوم، باللاعبين والجهاز الفني قبل إقلاع الفريق إلى القاهرة مساءً لخوض معسكر إعدادي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

ورحّب أبو جيبين باللاعبين الجدد، وشدد على ضرورة الاستفادة من المعسكر الإعدادي وتقديم المريخ في مرحلة المجموعات بصورة مثالية والسعي دوماً إلى إسعاد جماهير النادي.

صحيفة السوداني