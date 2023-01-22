بالفيديو.. زيارة المشايخ والاضرحة وضرب العريس “بالسوط” .. أغرب عادات وتقاليد الزواج في هذه الدولة





كل محافظة من محافظات الجمهورية لها عادات وتقاليدها المختلفة ومنها اختلاف تقاليد وعادات الزواج من بلد لآخر فمنها الغريب والطريف، والأقصر شأنها شأن أى بلد لها عاداتها وتقاليدها فى الزواج.

وفى السطور التالية نسرد لكم أغرب وأطرف العادات والتقاليد فى الزواج.

زيارة الأضرحة واجبة قبل الزواج

يحرص العديد من أهالي قري الأقصر على زيارة العروسين للأضرحة والمشايخ قبل الزواج بيوم واحد للتبرك وللوقاية مما يسمى “بالربط”، وهو اعتقاد بوجود أعمال سحرية تحول دون إتمام العلاقة الزوجية.

يقول محمد عبد الهادى سالم أحد مواطني الأقصر، إن عادة الذهاب إلى الشيوخ قبل الزفاف عادة معروفة منذ القدم وذلك خوفا من الفشل فى أول يوم زواج، حيث يعتقد العروسان أن هناك “سحر الربط” ومعناه عند الرجل هو “أن يعجز الرجل عن إتيان زوجته رغم أنه سليم طبيا”، والربط عند المرأة هو “إذا أراد الزوج أن يأتي زوجته يخيل لها زوجها على هيئة حيوان أو شيطان فتكرهه”.

” التحويطة ” هى الحل

يضيف ” عبد الهادى ” أن العريس بعد زيارة الأضرحة يقوم بعمل ما يسمى “بالتحويطة” وهى على شكل عقد من الخيوط بها بعض حبات الرصاص الموجودة بشبك الصيد وتكون باللون الأحمر وتلبس فى اليد اليمنى للعريس، ثم يرتدي ملابسه الداخلية بالمقلوب، فلا يسلم على أحد من المعازيم إلا بعد عمل التحويطة .

فى ليلة الدخلة العريس يجب عليه الاستحمام بالحناء

يقول “ طه محمود ” من مدينة إسنا جنوب الأقصر بأن فى ليلة الدخلة للعريس وبالتحديد فى فترة بعد صلاة العصر يتم تجهيز إناء كبير للحنة وتوضع فيه الحنة ثم يضاف عليها الليمون وماء ورد وماء، وعقب عجنها يتم تجهيز “دكة” ليجلس عليها العريس بالجلباب الأبيض ثم يقوم أصدقاء العريس بسكب الحنة على رأسه وجميع أجزاء جسده وذلك على أنغام الأغاني الصعيدية”.

أصحاب العريس يضربونه بالكرباج خلال عرسه

يقول “عمر أحمد ” أحد مواطنين قرى اسنا إنه فى منطقة نجع العرب يحتفلون الأهالى بالزفاف بطريقة غريبة ومتوارثة منذ سنوات طويلة ، فنجد العريس فى ليلة الحنة يرقص مع أصدقائه على أنغام الأغاني النوبية وهذا طبيعي في كل الأماكن لكن بعد قليل من بدء الاحتفال يبدأ أصدقاء العريس بسحب “كرباج ” وضرب العريس على جسده وهو مستمتع مع الحضور لهذا الضرب ثم يتبادل العريس ضرب صديقه بنفس الطريقة ويستمر الضرب بين الحضور بالتبادل حتى ينتهى الاحتفال وسط فرحة كبيرة تتعالي فيها الزغاريد وتقديم المأكولات والمشروبات.

صدى البلد