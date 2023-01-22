عرمان يشترط مشاركة ترك في مؤتمر الشرق بأن لا يكون مطية للفلول





قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بأن القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري لن توقع على إتفاق معزول ، وقال عرمان في حوار ينشر ضمن عدد اليوم : “صحيح كانت التوقعات هي أن تسير العملية السياسية بشكل أسرع لكنها في ذات الوقت تحتاج إلى مشاركة واسعة ، كما أن هنالك قضايا ليس من حق الحرية والتغيير أو غيرها حلها ، مثل قضايا العدالة التي تحتاج الى مشاركة من أصحاب الحق ، وأضاف لذلك من الأفضل أن نمضي ببطء وأن لا نوقع إتفاق معزول.

وحول الورشة المصرية برر عرمان رفض المركزي تلبية دعوة الحكومة المصرية بإعتبار أن الإتفاق الإطاري ولد خارطة سياسية جديدة ، ولا يمكن الرجوع إلى الورشة المصرية لمراجعة كيفية التوافق من جديد، وأضاف نحن نفرق بين العلاقة الاستراتيجية مع مصر وسير العملية السياسية التي قطعت شوطاً.

وإتهم عرمان الفُلول بمحاولتهم وضع العصي في العجلات التي تدور من أجل الإصلاح الأمني العسكري، وكشف عن أن القوات المسلحة ترغب في الدمج وبأسرع وقت والدعم السريع يركز على الإصلاح أما القوى السياسية والمدنية الموقعة على الاطاري مع (الدمج والاصلاح).

وقطع ياسر بأن الحكومة القادمة لن تُشكل وفقاً لمحاصصات حزبية ولكنها يمكن أن تضم بعض الكفاءات الحزبية.

وقال عرمان : “لا نعترف بالكتلة الديمقراطية فبها واجهات عديدة مصنوعة ومعلوم موقفها الداعم الإنقلاب ..ونمد أيادينا بيضاء لمناوي وجبريل وإذا رفضوا هذا شأنهم والعملية السياسية لن تنتظرهم ” فيما لم يمانع من مشاركة ناظر عموديات البجا ترك بشرط أن لا يستخدم قضية الشرق لإجهاض التحول المدني الديمقراطي وأن لا يكون مطية للفلول .

ووصف لجان المقاومة بأنها قوى التغيير الإستراتيجي ولذلك ليس بالضرورة أن تتفق مع أي حزب سياسي.

الخرطوم- أشرف – قرشي

صحيفة الجريدة