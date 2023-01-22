قوى الإطاري تقدم الدعوة لجنوب السودان للمشاركة بمؤتمر تقييم اتفاق السلام





قدمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الدعوة لحكومة جنوب السودان، للمشاركة في أعمال مؤتمر تقييم اتفاق السلام بين الفرقاء السودانيين، تقديراً للدور الذي لعبته جوبا في استضافة ورعاية الاتفاق، ولتأكيد التزام الأطراف بالوارد في نصوص الاتفاق

والتقى رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بمقر إقامته في جوبا، بعضو مجلس السيادة ، رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس.وأزاح إدريس خلال اللقاء، الستار عن آخر تطورات العملية السياسية في السودان، والهدف من الدعوة لمراجعة اتفاق جوبا للسلام، مشدداً على أن الأمر يصب في إطار الجهود الرامية لإعادة الحكم المدني الانتقالي، وإنهاء الانقلاب العسكري.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة أنَّ اللقاء بحث القضايا المتصلة باتفاقية السلام، والاتفاق السياسي الإطاري.ووقع القادة العسكريين وقوى مدنية باحثة عن الديمقراطية، على إطار اتفاق يمهد لإنهاء الأزمة السياسية التي خلفها الانقلاب العسكري (أكتوبر 2021).

وشدد الناطق الرسمي للجبهة الثورية، أسامة سعيد، على أن قضايا تقويم وتقييم اتفاق السلام تتم عبر الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية.

صحيفة الجريدة