جعفر الميرغني: نرفض “الإطاري “الإقصائي وندعم الدعوة المصرية للحوار





أكد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادى الديموقراطي الأصل رئيس الكتلة الديموقراطية لقوى الحرية والتغيير خلال لقاء صحفى مع قناة القاهرة الإخبارية دعمه للتحوُّل الديموقراطى، مشيراً إلى أن الكتلة الديموقراطية تضم ٣١ فصيلاً سياسياً من مختلف الأطياف السودانية وأنها تكونت لحل الخلافات وجمع السودانيين، منوَّهاً لأهمية اتفاق جوبا للسلام.كما أعلن الميرغنى عن رفضه للاتفاق الإطاري لأنه به إقصاء وإنتقاء لمجموعات سياسية، كما أنه لم يهتم بما يريده الشعب السودانى وتسبب في تضارب فى وجهات النظر ، مطالباً بمشاركة كل القوى السياسية في الاتفاق.وفيما يتعلق بالدعوة المصرية لاستضافة ورشة عمل وحوار سوداني سوداني، أعلن الميرغني عن دعمه للخطى المصرية للحل السوداني، وأن التحرك المصري لاقى قبولاً كبيراً وهو ما يبحث عنه السودانيون، مشدِّداً على أن التحرك يسعى لتوافق سودانى سودانى، وأن مصر لم تتدخل ولم تفرض شيئاً على السودان، وأنها قادرة على قيادة الحل السوداني، مؤكداً مشاركته في ذلك الحوار.

صحيفة التيار