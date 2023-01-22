لجنة المعلمين تقرِّر مواصلة إغلاق المدارس





أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، بولاية الخرطوم، مواصلة الإغلاق الكامل للمدارس حتى تحقيق جميع مطالبها.

وعقدت اللجنة بالخرطوم، الخميس الماضي اجتماعاً بحضور رئيس لجنة المعلمين السودانيين، يس حسن عبدالكريم، تداول قضية الإضراب المستمر منذ نوفمبر الماضي وسط تجاهل السلطات الانقلابية للمطالب المرفوعة.وقالت اللجنة في بيان، إن الاجتماع أقر مواصلة الإغلاق الكامل للمدارس حتى تحقيق جميع المطالب، مع الإشادة بالمشاركة الفاعلة من المعلمين في فرق الطواف.وأكد البيان استمرار فرق الطواف، مع تقييم عمل الفرق خلال الفترة الماضية والتوجيه بمزيد من التجويد عبر عدد من المقترحات، مشيراً إلى التوجيه بقيام اجتماعات موسعة للمعلمين في كل قطاعات الخرطوم، حيث شُكلت اربع لجان في قطاعات المحلية الأربعة لوضع التكليف موضع التنفيذ.

وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، قررت في 11 يناير الجاري، تعديل التقويم المدرسي في مدارس ولاية الخرطوم للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث حددت موعد بداية العطلة في جميع المدارس بالاربعاء 11 يناير، وتمتد حتى يوم الأحد 29 يناير الجاري، موعد مزاولة النشاط التعليمي.

صحيفة التيار