جبريل: أكثر من 40% من ميزانية السودان تذهب للتعليم والصحة





أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم محمد، أن من أولويات وزارته الماء والصحة والتعليم، مبينًا أن أكثر من 40% من ميزانية السودان تذهب إلى التعليم والصحة مطمئنًا المعلمين ومجددًا حرصه على حقوقهم.

وقال جبريل بحسب بيان لإعلام وزارة المالية “المعلمون هم صناع المستقبل ما بنلعب بحقوقهم ونطمئن الأطباء والكوادر الطبية والصحية في الصحة العامة الصحة العلاجية ونقول إن أولويتنا الأساسية الماء والصحة والتعليم وغذاء الأطفال والأمومة والاهتمام بالأمومة والطفولة وتقليل نسبة وفيات الأمومة عند الولادة والأطفال دون سن الخامسة ”

وأعلن وزير المالية أن وزارته قطعت شوطًا كبيرًا في المجالات الثلاثة الصحة والمياه والتعليم، إلى جانب السعي لنهضة شاملة. ونوه إلى أنها تحتاج إلى بنية تحتية من طرق وكباري ومطارات وسكك حديدية موانئ وكهرباء وشبكات المياه.

ونوه جبريل إلى أن 60% من سكان السودان لا علاقة لهم بالكهرباء، مشيرًا إلى ربط كهرباء الغرب بالشبكة القومية عبر مشروع محطة كهرباء الفولة، لافتًا إلى توجهات لإنشاء موانئ جديدة منها ميناء أبوعمامة وبناء مناطق صناعية وسياحية ضخمة إلى جانب توصيل المياه من النيل إلى مدينة بورتسودان وتوصيل السكة الحديد إلى أدري من بورتسودان وداكار وأديس أبابا وإنجمينا، وقال “هذا الطريق يجمع كل هذه الدول بالربط ببورتسوان والعمل عبر ميناء بورتسودان واستفادة كل المواطنين والكسب عبر النشاط الذي يمر به من خلال خط السكة الحديد نيالا .

صحيفة السوداني