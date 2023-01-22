بدء المباحثات بين وزيري الري في السودان ومصر بالخرطوم





بدأت امس بالخرطوم المباحثات الرسمية بين وزيرالري والموارد المائية المكلف المهندس ضوالبيت عبد الرحمن منصور ووزير الموارد المائية والري المصري د.هاني سويلم بحضورالسفيرالمصري بالخرطوم هاني صلاح الدين ورئيسي الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وأعضاء اللجنة، تناولت المباحثات التنسيق وتعزيزسبل التعاون المشترك بين البلدين من خلال الهيئة المشتركة.

وأكد وزيرالرى والموارد المائية المهندس ضوالبيت ضرورة التنسيق المشترك والتعاون الصادق وتفعيله، وشدد على أهمية التعاون مع دول حوض النيل عامة، خاصة مع جنوب السودان لما تشكله من عمق استراتيجي للسودان ومصر.

وقال الوزيرالمصري إن زيارته جاءت للتنسيق وتعزيز التعاون مع السودان كأول زيارة لدول حوض النيل بعد توليه مهام الوزارة وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد كل الدعم الفني واللوجستي للهيئة المشتركة لقناعتهم بأن مستقبل المياه هم مشترك بين البلدين، وقال إنه سيفتح كل الملفات لحل كافة المشاكل وإزالة المعوقات، وأعلن عن فتح مجالات لتدريب المهندسين في البلدين.

من جانبه أكد رئيس الجانب السوداني في الهيئة المشتركة مهندس مصطفى حسين وجود تحسن واضح في أعمال الهيئة عقب توقفها لأربع سنوات ومعاودة نشاطها في أكتوبر2022، وتوقع أن تكون هناك دفعة من الجانبين للتعاون في إنفاذ المشاريع المشتركة وتطوير الهيئة.

من جهته أكد رئيس الجانب المصري في الهيئة دكتور عارف عبد المبدئ التزام الهيئة بالتعاون والتنسيق بين الجانبين.

صحيفة السوداني