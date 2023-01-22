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الإرصاد: درجات الحرارة العظمى توالي إرتفاعها

2023/01/22
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توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن توالي درجات الحرارة العظمى إرتفاعها الطفيف في جميع أنحاء البلاد، بينما ترتفع درجات الحرارة الصغرى إرتفاعاً طفيفاً في شمال وشمال أواسط البلاد وتوالى إنخفاضها الطفيف في بقية أنحاء البلاد. كما توقعت نشاط الرياح المثيرة للغبار في الأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر وأجزاء متفرقة من شمال، أواسط وشمال غرب البلاد. ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من ولاية البحر الأحمر. أهم معالم الطقس لهذا اليوم هو المرتفع الجوي الذى يغطي شمال أفريقيا ويمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد.

سونا

2023/01/22