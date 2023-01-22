جماعة دينية تفتي بجواز قتل عصابات (9 طويلة)





أفتى رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة المحمدية، الشيخ د. حسن أحمد الهواري، بجواز قتل عصابات (9 طويلة)، وقال في رده عبر صفحته على سؤال، حول جواز قتل من يمارسون الجريمة بما يعرف بـ(9) طويلة، إن هؤلاء يصنفون قطاع طرق ومن المفسدين في الأرض، وهي عصابة تنشط وقت اختلال الأمن والدولة متجردين من الإيمان والضمير الإنساني، من خلال منازعتهم للنساء والكبار وغيرهم لأخذ مايحملون من حقائب وهواتف وأموال، مضيفاً: “واجب الدولة أن تنفذ فيهم حكم الله تعالى بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يصلبوا أو يقتلوا أو ينفوا من الأرض. وأردف الشيخ حسن: “ولكن قبل ذلك لابد من بسط الأمن وإيجاد السبل التي تمنع الظاهرة، بعدها إذا تكررت الجرائم وقبض على المجرمين يجب تنفيذ حكم الله فيهم، لأنهم قطاع طرق ومفسدون ويسمى الواحد منهم صائل.

وفي حديث صحيح للإمام مسلم، قال رجل للنبي (ص) أرأيت أن رجلاً يريد أن يأخذ مالي ..قال لاتعطه إياه،قال وإن قاتلني ..قال قاتله، وهذا إذن شرعي من النبي (ص) وهو من أمر الله ..قال وإن قتلني ..قال فأنت شهيد ..وإن قتلته ..قال هو في النار. ويقول الشيخ الهواري: الحديث يفيد بوجوب المدافعة ولو أودت بحياة المدافع، ومن قتل في ماله فهو شهيد.

صحيفة الحراك السياسي