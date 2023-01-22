سيناريو وحيد ينقل مبابي إلى ريال مدريد





يستمر مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في إثارة الجدل بالتزامن مع اقتراب فترات الانتقالات في السنوات القليلة الماضية.

وأعلن سان جيرمان تجديد عقد مبابي حتى 2025 في شهر مايو/ أيار الماضي، لكن زعمت تقارير بأن العقد مستمر حتى 2024 فقط، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة اللاعب الفرنسي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، لا يخطط ريال مدريد لأي تحرك مستقبلي صوب مبابي، وهذا الأمر لا يتعلق باعتذار اللاعب الفرنسي عن تصرفه السابق عندما تفاوض مع الميرنجي ثم وقع لسان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تجاهل مبابي حاليا في ريال مدريد يعود إلى استراتيجية النادي وبناء مشروع آخر، مع الرغبة في عدم إضاعة الوقت مرة أخرى كما حدث في المفاوضات السابقة.

وأوضحت أن إدارة ريال مدريد تقدر أن مبابي قادر على إحداث الفارق، لكنهم يعتمدون الآن على فينيسيوس جونيور كقائد مستقبلي لهجوم الميرنجي.

وذكرت أن إدارة ريال مدريد ستعتمد على أسلوبها الخاص في إدارة ملف مبابي، حيث يرفض الميرنجي بدء أي مفاوضات مع سان جيرمان حول النجم الفرنسي.

وسيكون السيناريو الوحيد الذي يجبر ريال مدريد على التحرك صوب مبابي في الصيف المقبل، أن يعلن اللاعب عن رغبته في الرحيل، ويوافق سان جيرمان على فتح باب التفاوض حول بيعه، حتى لا يغادر مجانا في صيف 2024.

وقالت إن هذا السيناريو ليس مستبعدا لكن يبقى مشروطا برغبات الإدارة الباريسية وقراراتها.

وكشفت أن إدارة ريال مدريد تشترط أيضًا أن يحدد باريس سعر مبابي، قبل التحدث معها حول ضم اللاعب الفرنسي في الصيف المقبل.

موقع كووورة