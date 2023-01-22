دقلو يتسلم رسالة خطية من الرئيس التشادي





تسلم نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد، الفريق محمد إدريس ديبي، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

واستمع سيادته لدى استقباله بمكتبه اليوم، السيد إدريس يوسف بوي، المبعوث الخاص للرئيس التشادي، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي، إستمع إلى شرح مفصل حول التطورات السياسية في تشاد، في ضوء النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الأطراف من خلال الحوار الوطني، الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة بمشاركة أطراف سلام الدوحة والمجلس التشريعي، إضافة إلى تشكيل مفوضية الانتخابات.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في تشاد، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة.

وكالة سونا