هالاند يتفوق على أجويرو.. ودي بروين يسطع برقم خاص





سجل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في مباراة فريقه أمام ضيفه وولفرهامبتون، على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف السيتي الأول في الدقيقة 40، بعدما أرسل كيفين دي بروين عرضية من داخل المنطقة، تابعها إيرلنج هالاند بضربة رأسية سكنت الشباك، قبل أن يضيف النجم النرويجي الهدف الثاني من ركلة جزاء، وبعدها سجل الهدف الثالث بصناعة رياض محرز.

وبحسب أرقام “أوبتا”، لا يوجد لاعب سجل عددا من الأهداف على ملعبه في موسم واحد بالبريميرليج لمانشستر سيتي، أكثر من هالاند، الذي سجل 18 هدفا في 11 مباراة على ملعب الاتحاد هذا الموسم، متفوقا على سيرجيو أجويرو الذي سجل 16 هدفا في موسم (2011- 2012).

ولا يوجد لاعب صنع أهدافا للاعب بعينه في البريميرليج هذا الموسم، أكثر من عدد الأهداف التي صنعها دي بروين لهالاند بواقع 7 أهداف، وذلك بحسب أرقام “أوبتا”.

ويعد دي بروين أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى برصيد 11 هدفا، مقابل 10 أهداف لكل من ليونيل ميسي ونيمار وراندال كولو مواني.

ورفع هالاند رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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