اتجاه حكومي لدعم استراتيجية الأمن الغذائي





كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عن اتجاه حكومي لدعم استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي العربي عبر زيادة الإنتاج في مجالات تصنيع السكر والزيوت النباتية وتعزيز دعم توظيف الميزات النسبية التي يتمتع بها السودان في المجالات المذكورة لخدمة أهداف الاستراتيجية.

وأكد جبريل خلال لقائه اليوم بمكتبه رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي اهتمام الحكومة بمعالجة المعوقات التي تعترض زيادة إنتاج وتصنيع السكر بجانب الاهتمام بدعم صغار منتجي الفول السوداني في الولايات ذات الميزات النسبية. كما أكد اهتمام الدولة بتوفير مدخلات الإنتاج لتعزيز قدرات القطاع الزراعي ما يحقق أهداف الدولة لتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي العربي و العالمي بجانب أهمية دور الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دعم جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات فيه بما يعود بالمنفعة لجميع الأطراف المتشاركة.

باج نيوز