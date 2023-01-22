رونالدو “لم يفعلها” بأول مباراة رسمية مع النصر السعودي





عجز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن هز الشباك بأولى مبارياته الرسمية في السعودية مع ناديه النصر الذي حقق فوزا بهدف وحيد على الاتفاق، بالجولة الـ14 من الدوري، الأحد.

وشارك رونالدو، 37 عاما، أساسيا من بداية اللقاء، لكن محاولاته لم تسفر عن أهداف بالمباراة التي ترقبها الجميع.

وأحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وتفاعلت مدرجات ملعب “مرسول بارك” التي احتشدت بالجماهير مع لمسات رونالدو، وخاصة مراوغة على طريقته الخاصة لنجم الاتفاق سعيد المولد، إلا أن تسديدته بعدما لم تسفر عن هدف.

وجاءت مشاركة رونالدو بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لمباراتين، التي فرضت عليه عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي نتيجة تحطيمه لهاتف نقال انتزعه من بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق في أبريل الفائت.

وأرجأ هذا الإيقاف بداية نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق مع فريقه الجديد، وحرمه من المشاركة في المباراتين الماضيتين ضد الطائي والشباب.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الحالي قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر في صفقة مدوية قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.

ولم يخسر النصر أي مباراة في آخر 12 مرحلة، حيث فاز في 9 وتعادل في 3 كان آخرها أمام الشباب.

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