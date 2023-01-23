شاهد بالفيديو.. بملابس فاضحة ورقصات مثيرة للجدل الفنانة منى ماروكو تشعل حفل خاص وتصيح (أنا دايرة كلو) والجمهور: (مفروض تخجلي شوية أغانيك كلها إيحاءات واضحة وفاضحة)





أشعلت الفنانة السودانية المثيرة للجدل منى ماروكو حفل خاص قبل أن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب ظهوره المثير في الحفل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الحفل على السوشيال ميديا والمواقع الاسفيرية.

ماروكو ظهرت خلال الحفل وهي ترتدي أزياء وصفها المتابعون والمعلقون بالفاضحة, ولم تكتفي بذلك حيث قامت بتقديم فاصل مثير من الرقص على أنغام أغنيتها (أنا دايرة كلو).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التسي رصدتها محررة موقع النيلين انتقد الفنانة واتهمها بادخال ايحاءات جنسية في أغنياتها, حيث كتب أحدهم (مفروض تخجلي شوية أغانيك كلها إيحاءات واضحة وفاضحة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين