الداخلية: عصابات دولية وإقليمية تنشط وتروج للمخدرات





كشفت وزارة الداخلية عن نشاط لعصابات دولية وإقليمية داخل السودان تضم جنسيات مُختلفة تنشط في تجارة وترويج المخدرات وعزا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة سامي حامد حريز في تصريح محدود أمس الأحد الى حدود السودان المفتوحة مع (7) دول وشواطئ البحر الأحمر التي تضم (43) جزيرة داخل المياه الإقليمية يستغلها تجار المخدرات في تهريبها عبر منطقة الهلال الذهبي أو شرق آسيا أو دولة اليمن . في سياق متصل دعا مدير مكافحة المخدرات إلى ضرورة إخضاع حاملي الرخص بصفة دورية لفحص المخدرات وسحب الرخصة نهائياً ممن يثبت تعاطيه للمخدرات، وطالب حريز في الحملة التوعوية لمكافحة المخدرات التي انطلقت أمس الأحد بمرور ولاية الخرطوم بضرورة تثبيت فحص المخدرات كأحد الإجراءات المهمة للحصول على الرخصة.

الخرطوم:رجاء نمر

صحيفة التيار