تطورات جديدة في قضية مدبري انقلاب الانقاذ





كشفت المصادر عن تعيين رئيس جديد لمحكمة مدبري إنقلاب الانقاذ.

ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير و (27 ) اخرين من قيادات النظام البائد الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

وبحسب المصادر فإن رئيس القضاء أصدر قراراً بتعيين قاضي المحكمة العليا عماد الجاك، رئيساً لهيئة محكمة مدبري إنقلاب الإنقاذ، بدلاً عن القاضى الذي أحيل للتقاعد حسين الجاك الشيخ.

يذكر أن المحكمة اوققت جلساتها منذ مطلع الشهر الجاري وذلك لإحالة رئيسها للتقاعد لبلوغه سن المعاش القانوني وإنتهاء فترة التمديد التي قررها له رئيس القضاء المحددة بعام واحد.

وبحسب المصادر فإن رئيس هيئة المحكمة الجديد عماد الجاك، سيترأس جلسات محاكمة المتهمين ابتداءا من جلسة غداً الثلاثاء المحددة لمواصلة استجواب المتهمين.

الخرطوم _ محمد موسى

صحيفة الصيحة