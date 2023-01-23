الافراج عن مدير شركة تاركو





قررت المحكمة اليوم الإثنين، الإفراج عن مدير شركة تاركو للطيران سعد بابكر، بالضمان الشخصية في قضية مرابحات بنك الخرطوم.

واوقف مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر ، علي ذمة الاتهام بمخالفات في (4) مرابحات مالية مع بنك الخرطوم تتعلق بشراء طائرة وثلاث ماكينات طائرات.

واشترطت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الاسماء عبداللطيف حجازي، إحضار ضامن كفء موثوق من كفالته للإفراج عن المتهم (سعد) ، كما اشترطت المحكمة سداد مبلغ (10) مليون جنيه لحكومة السودان حال الاخلال بالضمانة.

وبررت المحكمة قرارها بالإفراج عن المتهم بالضمانة الشخصية لعدم تقديم الإتهام بشقيه النيابة العامة وبنك الخرطوم بينه مبدئية ضده تؤسس لإدانته إضافة إلى عدم تقديم الإتهام كذلك بمطالب مالية أو تعويض للمحكمة او خلال التحريات.

الخرطوم _ محمد موسى

صحيفة الصيحة