فرصة نموذجية للمريخ في الأبطال





تضاعفت فرص المريخ في التأهل للمرحلة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا، وتعرض الزمالك – أحد المرشحين للتأهيل – لهزة عنيفة بخسارة قاسية أمام الأهلي أمس الأول، في مباراة أقل ما يمكن أن توصف أنها كارثية لأبناء ميت عقبة، بالنظر لردود الأفعال التي صاحبتها، والإقالات التي طالت المدرب جوسفالدو فيريرا الملقب بالبروفيسور، والعقوبات القاسية التي طالت عدداً من اللاعبين، وتراجع الزمالك للمركز الرابع على نحو مفاجئ، وتعثر الفريق في 4 مباريات متتالية في الدوري المصري بالخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما، ليبتعد عن الأهلي المتصدر بثمان نقاط كاملة، الأزمات في الزمالك في العادة لا تنتهي بسهولة، وعندما تبدأ الصراعات فإن النادي يتراجع بشدة، ولا يتم تدارك الأزمة بسهولة، ما يتيح الفرصة للمريخ، بعد أن بات الفريق المرشح للتأهل بدرجة كبيرة، عطفاً على التراجع المريع، بينمات لا يقدم الترجي التونسي مستويات مقنعة، وفقد الفريق الكثير من تميزه الفني، ليكون شباب بلوزداد، الذي لا يرشحه كثيرون للتأهل، واحداً من العقبات، وبالإمكان أن يرافق المريخ حال كان التنظيم مميزاً.

الدوليون من قسطنطينة إلى القاهرة رأساً

سينضم نجوم المريخ بالمنتخب الوطني لمعسكر الفريق بالقاهرة، بعد فراغهم من مباريات بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين، وسيتخلف نجوم الفريق عن البعثة عند وصولها القاهرة، بعد أن ينتهي المنتخب من استحقاقاته، ويهدد خطر الخروج المبكر صقور الجديان، وربما تكون المباراة اليوم أمام الملاغاشي الأخيرة للمنتخب، ويحتاج إبناء برهان تيه للفوز بهدفين نظيفين ليضمنوا التأهل للمرحلة التالية من البطولة، ولم يقدم صقور الجديان ما يشير إلى قدرتهم على التأهل، وإذا ودعوا البطولة فسينضم نجوم المريخ لمعسكر الفريق بالقاهرة مباشرة، ليحصلوا على راحة قصيرة قبل أن ينضموا للتحضيرات الجماعية، ويتواجد 9 من نجوم المريخ مع المنتخب يشارك منهم 5 بصفة أساسية.

نجم دفاع منتخبنا في التشكيلة المثالية للجولة الثانية

تلقى مدافع المريخ والمنتخب الوطني صلاح نمر، دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة صقور الجديان أمام الملاغاشي اليوم في الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين، بعد أن تواجد ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية بالرغم من الخسارة القاسية التي تعرض لها المنتخب أمام غانا، وبرقم مميز ظهر اسم اللاعب بعد أن حصل على 7،7 كتقييم مميز بالنسبة للمدافعين في الجولة الثانية، ويعد قائد صقور الجديان أحد أقوى المدافعين، وأوفرهم خبرة.

قائد صقور الجديان سيكون المدافع الأول في المريخ في دوري الأبطال، وسيجاوره حمزة داوود أو البرازيلي دا سيلفا بسبب ما سيقدمه من مستوى في التجارب التحضيرية التي ستقام بالقاهرة، وستكون فرصة نموذجية لاختباره، عطفاً على عدد المباريات المقترحة وغياب الدوليين عنها، لتكون فرصته كبيرة في الظهور في المباريات.

المريخ يستغني عن خدمات حارس مرماه منجد النيل

أخلى نادي المريخ أمس الأحد، خانة اللاعب منجد النيل حارس الفريق، واستغنى النادي عن خدماته بعد أن قضي مواسم حافلة مع الأحمر و قدمت إدارة نادي المريخ الشكر للاعب منجد النيل، الذي قال وجال وحمى عرين النادي خلال السنوات الماضية، وتنازل اللاعب عن بقية مستحقاته مع المريخ .

صحيفة اليوم التالي