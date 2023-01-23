من هو المصمم التونسي الذي وقع إطلالة جورجينا رودريغيز





منذ أن انتقلت عارضة الأزياء الإسبانية “جوريجنا رودرغيز”، حبيبة وأم أولاد لاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية، حتى أصبحت محل اهتمام الكثيرين.

مؤخرا لفتت جورجينا الأنظار بإطلالتها خلال مشاركتها في حفل “جوي أووردز” الذي أقيم في الرياض، بحضور مجموعة من أبرز المشاهير العرب والأجانب.

واختارت جورجينا فستانا باللون الكحلي، جاء بقماش المخمل مع غطاء للرأس وقفازات.

وقالت جورجينا لأحد الصحافيين إن فستانها من توقيع صديقها المصمم التونسي المقيم في دبي “علي قروي”.



من هو علي قروي؟

في تصريحات سابقة له، قال المصمم التونسي علي قروي إنه أبدى اهتماما خاصا بالموضة منذ طفولته، وتخرج من المدرسة الدولية للموضة في تونس عام 2014، ولاحقا أصبح منسق ملابس (ستايلست).

في عام 2012 أطلق “قروي” علامته الخاصة للأزياء، وارتدت تصاميمه أهم نجمات الوطن العربي، أبرزهن هيفاء وهبي ونانسي عجرم وهند صبري ودرة رزوق.

وظهرت تصاميم “قروي” في مهرجانات عالمية، كما تعاون مع أبرز علامات المجوهرات العالمية “شوبارد”.

جورجينا تعتمد عليه

اختارت جورجينا تصاميم “علي قروي” مرارا وفي عدة مناسبات مهمة، إذ ظهرت بفستان من توقيعه في مهرجان “كان السينمائي” عام 2019، ومرة أخرى بمهرجان “ستارلايت” بإسبانيا، ووقع اختيارها على تصميم آخر له عندما حضرت حفل Soccer Awards في دبي عام 2019.

وقالت جورجينا في تصريحات سابقة إنه “علي قروي” هو مصممها المفضل، الذي تسارع في اللجوء إليه خاصة في إطلالاتها على السجادة الحمراء.

وفي مسلسلها الوثائقي الأخير على “نتفليكس” أشارت جورجينا إلى أن “علي قروي” هو المصمم الأقرب إلى قلبها لأنه لم يحاول أبدا تغير أسلوبها ولا اختياراتها.