ضربة قاسية من ميسي لسان جيرمان





فجر الإسباني جيرارد روميرو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، والمقرب من برشلونة، عن مفاجأة كبرى، تتعلق بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ميسي مع الفريق الباريسي، بنهاية الموسم الجاري، لكن عقده يحتوي على بند بإمكانية التمديد لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.

وكتب روميرو، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان”.

وأضاف: “فوز ميسي بكأس العالم (قطر 2022)، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله”.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب المونديال، للمرة الثالثة في التاريخ، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4-2).

وارتبط اسم ميسي مؤخرا، بالانتقال للعب في المنطقة العربية، من بوابة الهلال السعودي، أو إنتر ميامي الأمريكي.

وانضم ميسي لباريس سان جيرمان، في صيف 2021، قادما من برشلونة، في صفقة انتقال حر.

موقع كووورة