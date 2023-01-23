كباشى، يلتقي وفد عمد واعيان إمارة أولاد حميد بجنوب كردفان





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم التزام الدولة بتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار والنماء الاقتصادي بولاية جنوب كردفان.

وأمن خلال لقائه، بالقصر الجمهورى اليوم، وفد عمد وأعيان إمارة أولاد حميد بالمنطقة الشرقية لولاية جنوب كردفان برئاسة الأمير محمد عبد الرحيم راضي ،أمن على القضايا الأمنية والتنموية التي طرحها الوفد . ووعد سيادته، بزيارة المنطقة والوقوف ميدانياً على الأوضاع ووضع الحلول الجذرية لقضايا المنطقة. وأوضح أمير إمارة أولاد حميد، ان وفد الإمارة، طرح خلال اللقاء جملة من القضايا الأمنية والتنموية الملحة لإنسان المنطقة الشرقية، سيما مشكلة التفلتات الأمنية على الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان إلى جانب ضرورة إكمال الطريق الدائري لأهميته الإقتصادية.

وأضاف أن الحدود الممتدة مع دولة جنوب السودان، والتداخل الرعوي معها تسبب في تفلتات أمنية، اضحت مصدر قلق للمواطنين على الشريط الحدودي، وألقت بآثار سالبة على مجمل نشاطهم الاقتصادي الذى يرتكز بصورة أساسية على الرعي والزراعة.

وعبر أمير أمارة اولاد حميد محمد عبد الرحيم راضي ، عن ثقته التامة في قدرة الفريق اول ركن كباشي ، على معالجة قضايا المنطقة لمعرفته الكاملة بها، مشيداً بالدور الوطني الذي يضطلع به عضو مجلس السيادة لمعالجة كافة ااقضايا بالبلاد.

وكالة سونا