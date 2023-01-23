تصريحات جديدة لـ”الجاكومي”





جاء ذلك بحسب برنامج”القاهرة الإخبارية”، يقدّمه الإعلامي جمال عنايت.

كشف رئيس الجبهة الثورية السودانية محمد سيد أحمد الجاكومي، عن أنّه لا يوجد إعلان سياسي يشكّل سلطة انتقالية.

وأشار الجاكومي إلى أنّ الطموحات الشخصية والكسب الشخصي هما السبب في الأزمات.

وأضاف” تحدّثنا إذا كان المعتقل إبان البشير جمعنا كلنا، وفرقتنا السلطة بعد سقوط البشير، فالسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تجمعنا على مقاتلة البشير وإسقاطه ولماذا تفرقنا بعد أن سقط البشير”.

وأردف” اجتمعنا لحماية الوطن وليس من أجلّ تقاسم السلطة”.

وتابع” لكن الآن السلطة هي التي فرقتنا، المجموعة التي استأثرت بالسلطة عقب سقوط نظام الشير تريد أنّ تحافظ على ذات المكتسبات لذلك أنتجت الاتفاق الإطاري”.

وأوضح محمد سيد أحمد الجاكومي، أنّ الاتّفاق الإطاري به مادة لم يعِ لها الجميع، وتتحدث عن المكونين لتفاصيل هياكل السلطة الانتقالية من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجالس التشريعية والمحلية هم الموقعون على الإعلان السياسي وليس على الاتفاق الإطاري.

باج نيوز