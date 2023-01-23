الحرية والتغيير تبعث وفد الى جنوب السودان





اعلنت قوى الحرية والتغيير عن مغادرة وفدٌ من قياداتها غدا إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ، وذلك في أول زيارة خارجية لقوى الحرية والتغيير وستستمر الزيارة لمدة يومين وسيلتقي خلالها الوفد بالرئيس سلفاكير ميارديت، كما سيلتقي بعددٍ من المسؤولين في حكومة دولة جنوب السودان.

وقالت الحرية والتغيير في تصريح صحفي عممته مساء اليوم ، إن الزيارة تهدف للتواصل مع الأشقاء في دولة جنوب السودان حول تطورات الراهن السياسي في السودان على ضوء توقيع الاتفاق الاطاري وبداية المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتنسيق مع حكومة دولة جنوب السودان للمساهمة الفاعلة في دعم العملية السياسية.

وفيما يلي تورد (سونا) نص التصريح:-

قوى الحرية والتغيير

تصريح صحفي

قيادة الحرية والتغيير، في أول زيارة خارجية لها، تتوجه إلى الأشقاء في جنوب السودان

تعزيزاً لأواصر القربى والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، يغادر الخرطوم صباح غدٍ الثلاثاء الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣م، وفدٌ من قيادة الحرية والتغيير إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وذلك في أول زيارة خارجية لقوى الحرية والتغيير .. ستستمر الزيارة لمدة يومين وسيلتقي خلالها الوفد بالرئيس سلفاكير ميارديت، كما سيلتقي بعددٍ من المسؤولين في حكومة دولة جنوب السودان.

تهدف الزيارة للتواصل مع الأشقاء في دولة جنوب السودان حول تطورات الراهن السياسي في السودان على ضوء توقيع الاتفاق الاطاري وبداية المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتنسيق مع حكومة دولة جنوب السودان للمساهمة الفاعلة في دعم العملية السياسية بما يُسَرِّع استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي، ويُعزِّز عملية التقارب والتكامل بين البلدين الشقيقين التي تسارعت خطاها عقب انتصار ثورة ديسمبر المجيدة.

قوى الحرية والتغيير – لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية ٢٣ يناير ٢٠٢٣

وكالة سونا