وزير المالية لـ (القطاع الخاص): لا تنتظروا الحكومة لبناء المحاجر





دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس،حركة العدل المساواة ، د.جبريل ابراهيم محمد القطاع الخاص ليلعب دور كبيرا في معالجة المشاكل الموجودة في المجتمع .

وقال جبريل لدي مخاطبته الاجتماع الذي عقد والي ولاية جنوب دارفور حامد التجاني هنون واعضاء حكومته بقصر الضيافة إن قطاع المال والاعمال في انتظار الحكومة لبناء المحاجر الثروة الحيوانية مبينا ان المحجر من خلال دراسة بسيطة يستطيع القطاع الخاص أن يبنيه و أضاف “لا تنتظروا الحكومة لبناء المحاجر “،

ودعا القطاع الخاص أن يتقدم الحكومة في بناء المشروعات وقال “إن القطاع الخاص، هو المحرك لماكينة الاقتصاد في البلد”، لافتاً إلى مهمة الحكومة تيسير أمر القطاع الخاص ان يتحرك بحرية بقوة في دفع عجلة الاقتصاد.

باج نيوز