بنك الخرطوم ينفي علاقته بفضل محمد خير





نفى ممثل الاتهام لبنك الخرطوم الشاكي في الحق الخاص في القضية 246/2018 بين شركة تاركو وبنك الخرطوم أي علاقة له بفضل محمد خير نائب رئيس مجلس إدارة البنك في القضية الأولى وأكد ممثل الاتهام أن القضية السابقة 246/2018 تتعلق بفضل محمد خير كشخصية عادية وليس كشخصية اعتبارية لها علاقة ببنك الخرطوم.

وأوضح ممثل الاتهام لـ(المحكمة) أن القضية 246 تتكون من جزءين، الأولى كانت تتعلق بفضل محمد خير كمتهم وقال: “نحن حالياً أمام قضية أخرى يمثل فيها سعد بابكر كمتهم”.

وأشار محامي الدفاع إلى أن بنك الخرطوم لم يتقدم في مرحلة من مراحل القضية بطلب أو شكوى تؤكد تضرر البنك أو مطالبته بأي تعويض، بل لم يقدم بنك الخرطوم أي مستند بأنه قام في بإيقاف أي مرابحة من المرابحات المتعلقة بشركة تاركو أو أي شركة أخرى.

فيما كشف المتحري الأول في القضية أن المتهم الوحيد في القضية 246/2018 هو نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم فضل محمد خير.

ومن جانبه تلا قاضي المحكمة طيب الأسماء قرار المحكمة بإطلاق سراح المتهم سعد بابكر المدير العام لشركة تاركو للطيران بالضمان الشخصي، وشددت المحكمة على دفع مبلغ وقدره عشرة ملايين دولار في حالة الإخلال بالضمانة.

الخرطوم: النذير دفع الله

صحيفة اليوم التالي