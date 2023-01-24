البرهان .. الفريق (وسيط) أركان حرب !!





– نعم نعم ..الفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام ورئيس مجلس السيادة ورئيس المكون العسكرى وبطل منشط الرماية…طلع مجرد وسيط ..!!

– يجب ألا يذهب ذهنك إلى البعيد ..فالرجل ليس ضمن وفد دولى للتوسط بين روسيا واوكرانيا .. والرجل ليس ضمن حلف فضول من حكماء العرب للتوسط بين السعودية والحوثيين ولايعمل من أجل التهدئة فى الجبهة السورية ..لا …لقد أبعدت المسير ياصديقى… وأطلقت لخيالك العنان ..

– الرجل الذى استلم السلطة لنفسه مرتين واعتقل قادة الحرية والتغيير بدواعى أنهم عملاء ونشطاء يتقاضون رواتبهم من السفارات، والرجل الذى دعم اعتصام القصر ووعد بعقد انتخابات أكثر من مرة والرجل الذى يُجيد فرقعة (البالونات) بمسدسه الشخصى وبشكل حاذق ويتوعد خصومه ( المامعروفين هم منو ذاتو) بأن سلاحه (مُعمر ومعبأ وجاهز) ….نعم الفريق البرهان طلع ( وسيط يارجاااالة) !!

– أى والله

– الرجل الذى ظلت البلد تحت حكمه ولأربع سنوات وبصيغ (كُوار) مختلفة بلا شرعية دستورية وبلاأجهزة حكم وبلامؤسسات( طلع شغال واسطة ياعالم ) !!

– ولكن واسطة بين من ومن؟ اخبرونا أيها الناس!

– الرجل اتضح أنه ظل يستهلك الوقت ليتوسط بين ياسر عرمان وعصابته وبين جبريل وجماعته

– ولكن .. هل نجح الرجل فى تلكم الوساطة و( السواطة) ؟؟

– لا والله …فقد أعلن الرجل فشله الجهير عشية يوم أمس!! حتى فى هذه فشل ولله فى خلقه شؤون!

– و ….

– الناس كإبل مائة لاتجد فيها راحلة واحدة ( بقت على البرهان)

– فريق (وسيط) أركان حرب

– اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادير

– اللهم ارفع سخطك وغضبك عنا

– وسيييط؟ والبلد امتلأت بالآيس والسفير الأمريكي يتحسس عورات بيوتنا والجنيه السودانى يتكئ على جنبته ويندب والبرهان وسيط؟

– فريق (وسيط) أركان حرب !! بين ياسر عرمان ومناوى!

– اللهم إن كان ما ألمّ بنا سحرا فابطله

– آميييين

– وسيييط 🫣

– عزيزى ودتكتوك كم كنت صادقا عندما قلت ( إن الرجل ( الساكت) يبلغ من أذية نفسه أكثر مما يبلغ منه خصومه حتى لو كان بارعا فى فرقعة البوالين)!!

– وسيييييييييط؟🙈

حسن إسماعيل

