المخرج خالد يوسف يمنع الفنانات من وضع المكياج في فيلمه الجديد





يعتبر مسلسل “سره الباتع” أول التجارب التليفزيونية للمخرج خالد يوسف بعدما قدم عددا كبيرا من الأفلام السينمائية.

يضع المخرج المصري خالد يوسف شروطا حازمة على الفنانات اللاتي يشاركن في مسلسله الأول “سره الباتع”، منها عدم وضع مساحيق التجميل، وإجبار المخالِفة بغسل وجهها داخل موقع التصوير أمام الجميع.

وكشفت الفنانة عفاف مصطفى عن ذلك، خلال تعليقها على صورة من كواليس نشرتها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: “استأذنت المخرج خالد يوسف قبل نزول الصورة دي من مسلسل سره الباتع قبل عرضه، أول لما قلت له أستاذ خالد هنزل صورة بعد إذنك قال لي طلباتك كترت يا عفاف”.

وأضافت الفنانة المصرية: “كان لازم أستأذنه أصلها مش فوضى، وإلا كان العقاب هيكون شديد ليا من الأستاذ ومن الإنتاج”.

وواصلت: “على فكرة الصورة طبيعية لأنه ممنوع منعا باتا المكياج واللي تحط مكياج تتعاقب وتغسل وشها في اللوكيشن قدام الكاست كله المكون من المئات وقدام الكاميرا”.

واستكملت عفاف مصطفى: “تاني حاجة أنا مش بنزل صور شغلي إلا لما استأذن الأول، وبصراحة سعدت بشغلي مع العملاق المبدع خالد يوسف وأسرة العمل الرائعة من أكبر منصب لاصغر واحد ربنا يديمها عليا نعمة الناس اللي بتحبني وتدعمني دون طلب مني، الحمد لله دائما دائما”.

مسلسل “سره الباتع” يعتبر أول التجارب التليفزيونية للمخرج خالد يوسف بعدما قدم عددا كبيرا من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا.

إرم نيوز