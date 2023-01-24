منتخب السودان للمحليين يفقد إرثه الجيد في الشان





حملت مشاركة منتخب السودان ببطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، الرقم 3، حيث سبق له وأن شارك في نسخة السودان في 2011، ونسخة المغرب في 2018.

وجاءت المشاركة في نسخة الجزائر، الأسوأ لصقور الجديان، عبر تاريخ ظهوره في “الشان”.

ففي نسخة الجزائر، تعرض منتخب السودان لخسارة مباراتيه أمام غانا (1/3) ومدغشقر (0/3)، وتذيل المجموعة الثالثة بدون رصيد، ليفقد بذلك إرثه الجيد الذي تركه في السجلات في نسختي 2011 و2018.

أما في مسيرته بنسخة السودان، انطلق منتخب السودان بالدور الأول قويا، وهو يفوز على الجابون بهدف مدثر كاريكا، قبل أن ينتصر بهدف لذات اللاعب ضد أوغندا، ويتعادل في مباراته الثالثة مع نظيره الجزائري بدون أهداف، ليصعد متصدرا مجموعته ب7 نقاط.

وفي دور الثمانية تعادل منتخب السودان مع النيجر (1/1) حيث سجل لصقور الجديان بكري المدينة، قبل أن يفوز السودان بركلات الترجيح (4/3).

وفي الدور قبل النهائي عطله المنتخب الأنجولي بالتعادل معه (1/1)، وأحرز للسودان سيف مساوي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (2/4).

وفي مباراة المركز الثالث حقق السودان الفوز على الجزائر بهدف لمدثر كاريكا، ليتوج الفريق بالميدالية البرونزية.

وكانت حصيلة السودان من البطولة، إحرازه 4 أهداف وولوج مرماه هدفين، وتصدر مجموعته الأولى.

نسخة 2018 بالمغرب

لعب السودان مبارياته ضمن المجموعة الأولى التي ضمت بجانبه كل من المغرب البلد المستضيف، غينيا كوناكري، وموريتانيا.

وفاز منتخب السودان على غينيا (2/1) من تسجيل محمد كوكو وسيف تيري، ثم فاز على موريتانيا بهدف ولاء الدين موسى، وتعادل مع صاحب الأرض المغرب سلبيا.

وحل السودان ثانيا في المجموعة خلف المنتخب المغربي، لكنه كان متساويا معه بنفس عدد النقاط برصيد 7 لكل فريق.

وفي دور الثمانية تخطى السودان نظيره الزامبي بهدف أحرزه سيف تيري، لكنه خسر بهدف أمام نيجيريا في الدور قبل النهائي.

وفي مباراة المركز الثالث تعادل السودان مع ليبيا (1/1)، وأحرز الهدف ولاء الدين موسى، ليفوز بركلات الترجيح (4/2) ويتوج بالميدالية البرونزية.

موقع كووورة