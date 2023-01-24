النصر يوقع مع مودريتش





كشفت مصادر أن نادي النصر وقع مع نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش بعدما حصل على موافقته بالانضمام إلى صفوف الفريق.

وقالت المصادر إن النصر وقع مع مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة الكبيرة.

وكان نادي النصر قد أتم تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وإذا نجح النصر في إتمام صفقة التعاقد مع مودريتش فإنه بذلك سيجتمع مع زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق، قد كشفت أن لوكا مودريتش أصبح قريباً من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي في نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مودريتش لن يستمر في ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع الفريق في 30 يونيو من العام الجاري 2023.

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