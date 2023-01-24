“قطر الخيريّة” توزِّع مُستلزمات مدرسية للأيتام بنهر النيل





نفّذت قطر الخيريّة مشروع الحقيبة والزي المدرسي بمدينة الشيخة عائشة بنت حمد العطية (رفقاء) للأيتام بولاية نهر النيل وتسلّم (350) طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بمدينة رفقاء اليوم زي وحقائب ومستلزمات مدرسية أخرى وسط فرحة الأيتام وأمهاتهم وترحيب الجهات المحلية.

وأوضح المهندس عمر عبد العزيز، مدير مكتب قطر الخيريّة في السُّودان بالإنابة أنّ مشروع الحقيبة والزي المدرسي للعام 2022- 2023 يأتي في إطار الاهتمام بدعم فئة الأيتام وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهم ومُساعدة أسرهم بتخفيف أعباء متطلّبات دراسة أبنائهم وتحفيزهم على استمرارية التقدّم والنجاح.

وأشار إلى أن قطر الخيريّة تُولي اهتماماً كبيراً بفئة الأيتام من خلال حزمة من البرامج والمشاريع في إطار رعايتها الاجتماعية التي تقدّمها للمكفولين بالسودان والذين يبلغ عددهم (13.291).

من جهته، قال يوسف عبد الله، مدير الشؤون الإجتماعية، ممثل المدير التنفيذي لمحلية الدامر التي توجد بها مدينة الشيخة عائشة بنت حمد العطيّة، إن تقاطر عطاء أهل الخير في دولة قطر على الأيتام أشاع أجواءً من الفرحةِ والسرور على الأيتام حيث قدّموا الزي والحقائب والمستلزمات الدراسية للأيتام بالمدينة في وقتٍ هم أحوج ما يكونوا إليها، وأعرب عن تقديرهم لدعم قطر الخيريّة الإنساني والتنموي المتواصل بالمنطقة.

وأعربت أمهات الأيتام المستفيدين عن سعادتهن بتوفير الحقائب والزي المدرسي لأبنائهن وبناتهن، وتقدّمن بجزيل الشكر لقطر الخيريّة وأهل الخير بدولة قطر على هذه المبادرة الإنسانية التي تركت أثراً طيباً في نفوسهن، داعين الله- عز وجل- أن يديم عليهم النعمة ويبارك لهم في أعمارهم وأموالهم وذرياتهم .

وكالة سونا